Guinée: l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana accusé de détournement de fonds publics

En Guinée, Aly Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers mis en place par la junte au pouvoir depuis septembre 2021, accuse l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana de détournement de fonds publics.

avec notre correspondant à Conakry, Moktar Bah

Au cours d’un point de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers a chiffré les montants détournés selon lui par l’ancien chef du gouvernement lorsqu’il était aux affaires.

Les précisions d'Aly Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des délits économiques et financiers Moktar Bah

Nous avons affaire à un procureur spécial qui fait preuve non seulement de déloyauté... mais qui fait le contraire de ce qui doit être fait sur le plan de la légalité et du droit Maître Konaté, l'un des avocats de l'ancien Premier ministre Kassory Fofana Moktar Bah

Ces allégations sont fausses, réplique Mamadou Ismaïla Konaté, l’un des avocats de l’ancien chef du gouvernement, qui estime que ces montants n’existent que dans l’esprit du procureur. On écoute Me Konaté.

L'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana, ainsi que trois anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé (Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui), ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry début avril 2022. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournements de deniers publics.

