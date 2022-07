Nigeria: l’opposition remporte une élection test à 7 mois de la présidentielle

À sept mois de la présidentielle nigériane, l'opposition remporte une élection test. Le candidat Ademola Adeleke du Parti démocratique populaire (PDP), le principal parti d'opposition, a remporté dimanche 17 juillet l'élection de gouverneur de l'État d'Osun, dans le sud-ouest du pays. Un revers pour le parti du président sortant Muhammadu Buhari, car il s’agit du fief de Bola Ahmed Tinubu, candidat de la majorité à la présidence.

Cette élection régionale était l'ultime indicateur avant le scrutin présidentiel de février 2023. Et c'est le sénateur d'opposition, issu du PDP, qui a été élu, avec 403 voix, alors que le gouverneur sortant, membre du parti au pouvoir, n'en a remporté que 375, selon les chiffres de la Commission électorale.

Dans les rues d'Osogbo, la capitale de l'État d'Osun, l'annonce de la victoire de l'opposition a été accueillie par des célébrations spontanées : danses, chants et klaxons ont retenti dimanche après-midi.

Tout de blanc vêtu, Ademola Adeleke est resté allongé de longues minutes, savourant son succès, face à terre, avant de se relever en larmes, sous les hurlements de joie de ses proches et soutiens politique. Vaincu de justesse en 2018, le candidat du PDP tient sa revanche avec une avance de plus de 28 000 voix sur le gouverneur sortant Gboyega Oyetola. Ce dernier, membre de l'APC, bénéficiait pourtant du soutien de ses homologues gouverneurs, rapporte notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis.

Cette défaite est donc une déconvenue pour le parti du président Muhammadu Buhari, le Congrès des progressistes (APC), mais aussi un avertissement sévère pour Bola Ahmed Tinubu. Car l’État d'Osun est le fief de ce dernier, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février prochain pour succéder au président sortant Muhammadu Buhari, qui ne représente pas après deux mandats. Le sud-ouest du Nigeria est une région à dominante Yoruba, où Bola Ahmed Tinubu est surnommé « le Parrain » pour son influence et ses réseaux.

« La volonté du peuple doit toujours être respectée », dit Buhari en félicitant Adeleke

Alors que le bilan de Gboyela Oyetola était plutôt positif, les électeurs d’Osun ont signifié qu'ils voulaient du changement. Beaucoup d'entre eux justifiant leur vote à cause de l'inflation, l'insécurité et le manque de direction dans l'ensemble du pays.

Beau joueur, le président Muhammadu Buhari a rapidement reconnu la victoire Ademola Adeleke. Dans un communiqué publié à la mi-journée, il a écrit : « Le peuple d'Osun a exprimé sa volonté, a-t-il dit, et la volonté du peuple doit toujours être respectée dans une démocratie ». La déclaration du président nigérian est en adéquation avec l'accord de paix signé mercredi entre les candidats qui se sont engagés par écrit à accepter le résultat de l'élection. Pour garantir un scrutin sans heurts, la police avait déployé plus de 23 000 agents ainsi que des hélicoptères et des drones.

Des félicitations bien reçues par le nouveau gouverneur d'Osun, mais loin de la ferveur et tonalité que le message vidéo posté en story sur Instagram par le chanteur Davido : ce dernier est le neveu et supporter très passionné d’Ademola Adeleke.

Les observateurs électoraux ont déclaré que le scrutin, qui a connu une forte affluence, s'est déroulé dans le calme, tout en ajoutant que les achats de voix restaient monnaie courante.

