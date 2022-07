Soudan: un conflit tribal pour des terres à l’Est fait au moins 31 morts

L'État du Nil bleu, dans le Soudan, a été au cœur de nombreux conflits, au l'origine du déplacement de nombreuses populations. Ici, un campement à Ad-Damazin, le 21 octobre 2015. (image d'illustration) AFP - ASHRAF SHAZLY

Le nouveau bilan pour le conflit foncier entre deux tribus rivales dans l'État du Nil Bleu, à l'est du Soudan a été révisé à 31 morts, des dizaines de blessés et 16 magasins incendiés, selon les autorités. Les tribus Haoussa et Barti s'affrontent depuis lundi 11 juillet dans le district de Qissan pour la possession de certaines terres et la formation d'une autorité civile conjointe pour superviser la question, selon des sources locales citées par l'Agence France-Presse.