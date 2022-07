Visite du chef d'état-major de l'armée israélienne au Maroc

Les relations militaires entre Israël et le Maroc se resserrent encore. Le chef d'état-major de Tsahal, l'armée israélienne, entame lundi 18 juillet une visite de trois jours dans le royaume chérifien, dans un voyage qui devrait permettre de renforcer la coopération militaire entre les deux pays après la reprise de leurs relations diplomatiques.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est une première, souligne-t-on en Israël : le commandant en chef de l’armée israélienne en déplacement au Maroc. Le général Aviv Kochavi veut renforcer les liens sécuritaires israélo-marocains.

En novembre dernier, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz avait déjà signé à Rabat un accord de défense entre les deux pays. Yaïr Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, s’est, lui aussi, rendu au Maroc.

De hauts responsables de l’armée israélienne ont signé un peu plus tard un protocole permettant une collaboration plus étroite entre les armées du Maroc et d'Israël. Et le mois dernier, finalement, des officiers israéliens ont participé à un exercice militaire au Maroc en tant qu’observateurs.

Ces contacts interviennent alors que l'État hébreu et le Maroc ont rétabli leurs relations en décembre 2020, dans la foulée des accords d'Abraham signés entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Des bureaux de liaison ont été établis à Tel Aviv et à Rabat. À terme, ils devraient être transformés en ambassades à part entière. Mais aucune date n’a cependant été encore fixée.

