Corne de l'Afrique: Washington promet 1,2 milliard de dollars pour faire face à la famine

Une pluie de dollars pour conjurer la sécheresse et la famine. Washington, via son agence d'aide humanitaire, l'USAID, va envoyer dans les pays de la Corne de l'Afrique des cargaisons de nourriture, du Sorgho et des compléments alimentaires pour bébés, notamment. Une enveloppe totale de 1,2 milliard de dollars est prévue.

Publicité Lire la suite

18 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence, souligne Washington. La sécheresse frappe principalement l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Conjuguées à la flambée des prix des denrées alimentaires suite à la guerre en Ukraine, cette sécheresse menace de répandre la famine à toute la région.

C'est la cinquième sécheresse d'affilée qu'affrontent les pays de la Corne de l'Afrique. Et pour Samantha Power, la directrice de l'USAID, c'est la plus dévastatrice. Car elle survient dans un contexte post-pandémique, et surtout en pleine flambée des prix des denrées alimentaires, suite à la guerre en Ukraine. L'USAID, va donc fournir une assistance alimentaire directe. Des envois de sorgho, céréale plus abondante en Afrique que le blé, mais aussi des compléments alimentaires pour adultes et pour enfants.

Aider les agriculteurs locaux

Sur les 18 millions de personnes qui souffrent de la faim dans la région, sept millions d'enfants sont en situation de malnutrition sévère. Pour Samantha Power combattre la famine, c'est aussi aider les familles rurales à acheter des produits sur les marchés locaux, et une partie des fonds débloqués sera remis en liquide aux familles pauvres.

De même, les agriculteurs recevront des dotations en semences et en fourrage, ainsi que d'aides vétérinaires, car la sécheresse a décimé les cheptels. L'USAID appelle les autres pays riches à lui emboiter le pas. Un message adressé en premier lieu à la Chine. Car Washington blâme Pékin pour ses restrictions à l'exportation des engrais et le stockage important de ses céréales qui tirent un peu plus à la hausse les prix mondiaux.

►À écouter aussi : Invité Afrique - Le conflit en Ukraine aggrave l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, selon la FAO

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne