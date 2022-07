Kenya: Raila Odinga appelle à une présidentielle «libre et équitable» pour éviter toute violence

Les Kenyans sont, en principe, des gens de paix. Le défi réside dans la capacité de la commission électorale à garantir que le processus électoral soit libre et équitable. C'est pourquoi nous avons exhorté l'IEBC, la commission électorale, à faire preuve de transparence dans tout ce qu'elle réalise, pour susciter la confiance des kenyans dans ce processus. Si nous voyons que le processus est libre et équitable, je suis absolument certain qu'après le scrutin et l'annonce des résultats, une éruption de violence n’est pas à craindre, et je suis sûre que le peuple acceptera les résultats.