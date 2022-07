Libye: la reprise de la production pétrolière ne diminue pas la tension entre gouvernements

Des soldats maintiennent la sécurité du siège de la Compagnie nationale de pétrole (NOC) libyenne, à Tripoli, le 14 juillet 2022. © Hazem Ahmed / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, a démis de ses fonctions jeudi 14 juillet Mustafa Sanalla, le président de la compagnie nationale pétrolière, le remplaçant par un proche de Khalifa Haftar et un ancien financier Kadhafiste. La décision rapide rebat les cartes des alliances politiques en Libye : en pleine normalisation entre le gouvernement Dbeibah et le camp de l'est libyen, les forces fidèles au premier ont à nouveau été mises en état d'alerte, alors que le rival Fathi Bachagha semble vouloir tenter une nouvelle fois de prendre la capitale.