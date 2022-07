Défense: Maroc et Israël consolident leur alliance militaire

C'est une courte visite, mais fructueuse, que vient d'achever le chef d'état-major israélien au Maroc, avec en point d'orgue une rencontre avec son homologue marocain. Cette visite militaire a renforcé les liens de coopération entre les deux pays.

C'est avec tous les honneurs que le général Aviv Kochavi, chef des armées israéliennes, a été reçu par le ministre marocain chargé de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et par son homologue. Le général Belkheir al-Farouq, selon les forces armées du royaume. Le but de cette rencontre était de préparer le terrain, afin de monter des projets industriels militaires communs. Selon un observateur de la région, le Maroc a besoin de la technologie israélienne, notamment en matière de défense aérienne, mais aussi de drone et de missiles.

Le lieutenant-général de Tsahal a été accueilli aujourd'hui par une garde d'honneur au QG des forces armées royales marocaines à Rabat.



Elle fut dirigée par l'inspecteur général des forces armées royales marocaines et d'autres hauts responsables militaires marocains. 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/dWB0nvAUGr — Tsahal (@Tsahal_IDF) July 19, 2022

Un rapprochement aussi sur le renseignement

Concernant les renseignements, cette coopération va accroître les liens entre les services de Rabat et Tel-Aviv, le tout dans un objectif de stabilité régionale.

Cette visite vient surtout parachever un rapprochement militaire entamé en 2020. Depuis, le ministre de la Défense s'est rendu à Rabat en novembre 2021 et au mois de juin. Des observateurs militaires israéliens ont participé fin juin à l'exercice militaire « African Lion 2022 », le plus large sur le continent africain, coorganisé par le Maroc et les États-Unis.

Prochaine étape, l'inauguration de l'ambassade marocaine à Tel-Aviv. Selon le ministre israélien des Affaires étrangères, celle-ci devrait intervenir pendant l’été.

