Gabon: l’ancien patron de la compagnie pétrolière condamné à 12 ans de prison

Vue de la cour de justice de Libreville en 2001 (Image d'illustration). DESIREY MINKOH / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Jugés au Gabon depuis lundi 18 juillet pour détournement de fonds, complicité de détournement de fonds et blanchiment des capitaux, Christian Patrichi Tanasa - ancien directeur général de Gabon Oil Company, la compagnie nationale des hydrocarbures - et ses deux collaborateurs viennent d’être condamnés à des peines de prisons et des fortes amendes. La Cour a quasiment suivi les réquisitions, condamnant le dirigeant à 12 ans de prison, et son adjoint à 10 ans. La troisième prévenue est toutefois acquittée.