Libye: la reprise de la production pétrolière due à un accord entre Dbeibah et Haftar?

En plus de la reprise de la production pétrolière, l'accord entre Khalifa Haftar et Abdelhamid Dbeibah stipulerait également une rencontre entre les deux chefs d'État-major du pays (Au centre, Abderazzak al-Nadhouri, chef d’État-major de l’armée libyenne dirigée par Khalifa Haftar, et son homologue de l’ouest libyen Mohamad al-Haddad, à droite), qui a eu lieu à Mitiga, le 18 juillet 2022. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que les terminaux pétroliers ont rouvert et la production libyenne a repris, des médias libyens et qataris ont révélé les raisons pour le déblocage soudain. Selon Libye Press et Arabi21, des émissaires du maréchal Khalifa Haftar et du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah se sont discrètement rencontrés à Abou Dhabi scellant un accord.