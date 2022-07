Niger: des pluies diluviennes font une dizaine de morts et plus de 16 000 sinistrés

Alors que le Niger a toujours fait face à des pluies et inondations, leur intensité augmente, selon les experts. Ici, des voitures à la dérive sur le fleuve Niger, près de Niamey, après les pluies diluviennes, le 9 septembre 2020. Boureima HAMA / AFP

Des communes de plusieurs régions du Niger connaissent actuellement des inondations, en raison des fortes précipitations qui s'abattent depuis plusieurs jours, en ce début de saison des pluies. Les régions les plus touchées sont celles de Zinder, Tillabéri et Maradi, ainsi que Diffa et Tahoua. Dans son dernier bilan, la direction générale de la protection civile a recensé une dizaine de morts, plus de 16 000 sinistrés, et des nombreux dégâts matériels.