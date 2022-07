L'ONU appelle à l'action pour atteindre les objectifs de développement durable de l'Afrique

L’Afrique était au centre des discussions des diplomates de l’ONU, mercredi 20 juillet. Les objectifs de 2021 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour le développement durable en Afrique ne sont atteints qu’à 51%. Ce qui inquiète le président de l’Assemblée générale de l'ONU.

Le président de l’Assemblée générale de l'ONU, Abdulla Shahid, a convoqué les diplomates à deux tables rondes et s'interroge sur la lenteur des progrès du continent africain : « Le développement durable de l'Afrique est une priorité pour l'ONU et la communauté internationale. Cependant, nous devons faire face à cette réalité : collectivement, nos actions sont souvent en deçà du niveau d'ambition requis pour tenir nos engagements. Engageons-nous à nouveau à réaliser le développement durable en Afrique. Évaluons les lacunes et prenons des mesures concrètes pour favoriser le progrès. »

Abdulla Shahid a aussi lancé un appel à l’action pour que le développement africain reste une priorité pour l’organisation : « Rassemblons-nous et identifions des actions pour remplir les engagements existants, ainsi que pour aider à en générer de nouveaux qui reflètent notre monde en constante évolution. "L'Afrique que nous voulons" ne devrait pas être un rêve lointain, mais plutôt notre effort collectif. Et avec détermination, engagement continu, persévérance et soutien de la communauté internationale et du système des Nations Unies, nous devrions nous efforcer d'en faire une réalité. »

