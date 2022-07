Libye: frictions à Misrata entre les milices pro-Dbeibah et celles de Bashagha

Rassemblement de manifestant devant la mairie de Misrata, le 2 juillet 2022. © AFP

En Libye, après l'accord trouvé entre Abdelhamid Dbeibah, le Premier ministre basé à Tripoli, et le camp du maréchal Khalifa Haftar dans l'est libyen, le Premier ministre considère, selon plusieurs observateurs, qu'il a obtenu le feu vert pour se débarrasser de son adversaire Fathi Bashagha, désigné en mars dernier Premier ministre par le parlement et dont le gouvernement s'est installé à Syrte.