Madagascar: un an après l’arrestation de deux Français pour tentative de putsch, où en est la procédure?

Ici, les avocats arrivant pour le procès de Paul Rafanoharana et Philippe François, dans l'affaire Apollo 21. à Antananarivo, le 16 décembre 2021. © Laure Verneau / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un an pile après leur arrestation musclée dans la nuit du 21 juillet, Paul Rafanoharana et Philippe François sont toujours en détention à la prison de haute sécurité de Tsiafahy. Les deux hommes, respectivement citoyens franco-malgache et français accusés de tentative de coup d’État et de tentative d’assassinat contre le président de la République Andry Rajoelina, ont été désignés coupables par la justice malgache.