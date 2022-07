Des voix s’élèvent en Côte d’Ivoire dans l’affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali

Des soldats ivoiriens, lors de l'inauguration de l'Académie militaire de Jacqueville près d’Abidjan, le 10 juin 2021. (Image d'illustration) © REUTERS - Luc Gnago

Dix jours après l’arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali, l’opposition et la société civile sortent de leur silence et critiquent la mauvaise gestion de l’affaire par les autorités ivoiriennes et lui demandent davantage de transparence dans cette affaire pour le moins confuse.