RDC-Rwanda: une nouvelle rencontre en Angola pour mettre fin aux tensions

Paul Kagame accueille Félix Tshisekedi au poste frontière de Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021 (image d'illustration). AFP - SIMON WOHLFAHRT

Une nouvelle rencontre a eu lieu à Luanda, capitale angolaise, mercredi et jeudi pour entamer le processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda après des mois de tension. À la suite de la tripartite RDC-Rwanda-Angola du 6 juillet, les délégués congolais et rwandais s’étaient décidés à relancer la commission mixte permanente RDC-Rwanda. C’est ce cadre qui a été choisi pour restaurer la confiance entre les deux parties.