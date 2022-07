Vidéo

L’écrivain Mohamed Mbougar Sarr en un mot, un geste et un silence

03:06 L’écrivain sénégalais et Prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Dans ses textes, l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr sait faire chanter les silences avec des alignements de mots et des gestes insoupçonnés. En juillet 2022, il a assisté, dans le Jardin de la rue de Mons, à la mise en voix de son premier roman, « Terre ceinte », à l’occasion de la 10e édition de Ça va, ça va le monde !, la Cour d’honneur des auteurs africains au Festival d’Avignon. Portrait en un mot, un geste et un silence du Prix Goncourt 2021, premier auteur de l’Afrique subsaharienne à recevoir le plus prestigieux prix littéraire de France.