Militaires ivoiriens arrêtés au Mali: en Afrique du Sud, le président Ouattara appelle à une résolution rapide de l'affaire

Le président ivoirien et son homologue sud-africain lors d'une visite d'État à Pretoria, le 22 juillet 2022. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Texte par : RFI Suivre

Le président ivoirien était pour la première fois en visite d’État en Afrique du Sud vendredi 22 juillet afin de renforcer les liens et les échanges économiques avec son homologue Cyril Ramaphosa. Les deux présidents ont échangé autour des conséquences de la guerre en Ukraine, des opportunités d’investissements dans chacun de leur pays et des questions de sécurité qui concernent le continent. Leurs ministres ont également signé six nouveaux accords de coopération. En marge de ces échanges, lors d’une conférence de presse, Alassane Ouattara s’est aussi exprimé sur l’arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali il y a presque deux semaines et la médiation en cours de la présidence togolaise.