Céréales ukrainiennes: les espoirs africains douchés après le bombardement d’Odessa

Des céréales stoquées dans une ferme à Izmail dans la région d'Odessa. AFP - OLEKSANDR GIMANOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après le bombardement russe du port d'Odessa samedi, l'accord conclu la veille entre l'Ukraine et la Russie, et prévoyant des couloirs sécurisés pour exporter par la mer Noire 20 à 25 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, est fragilisé, sinon caduc. De quoi doucher les espoirs des pays africains de voir se calmer les prix de leurs importations alimentaires et de leurs engrais.