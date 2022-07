RDC: Youssoupha et Stamina à Bukavu pour le festival du rap et du slam pour la paix

Audio 01:24

Le rappeur Youssoupha, une des stars du festival du rap et slam pour la paix, à Bukavu, en RDC. Ici, à Paris, le 5 avril 2022. (Photo d'illustration) AFP - THOMAS SAMSON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo (RDC), Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, vibre depuis samedi 23 juillet au rythme de la première édition du festival de rap et de slam. La star franco-congolaise Youssoupha Mabiki, fils de Tabou Ley Rochereau, et le tanzanien Stamina sont les invités de marque de ce festival qui se termine ce dimanche 24 juillet et qui prêche surtout la paix dans la sous-région des Grands Lacs.