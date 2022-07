Dieudonné Niangouna en un mot, un geste et un silence

01:37 Dieudonné Niangouna, homme de théâtre congolais, en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Dieudonné Niangouna, 46 ans, né à Brazzaville, était en 2007 le premier auteur et metteur en scène de l’Afrique subsaharienne invité au Festival IN d’Avignon. En 2013, il était le premier artiste d’origine africaine associé de ce plus grand rendez-vous théâtral où a été présentée en 2022 sa pièce « Fantôme ».