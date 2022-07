Référendum constitutionnel en Tunisie: «Je vote pour l'avenir de mes enfants»

Opération de vote en Tunisie, le 25 juillet 2022. AFP - FETHI BELAID

Un an après la suspension et la dissolution du Parlement par le chef de l'État lui-même, un peu plus de neuf millions d’électeurs sont appelés aux urnes, ce lundi 25 juillet 2022. Un référendum sur une nouvelle Constitution, un projet controversé, porté, imposé par le président Kaïs Saïed.