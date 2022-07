Sommet Afrique centrale en RDC: une présence minimum pour les autorités rwandaises

La ville de Kinshasa au coucher du soleil, le 8 février 2021 (image d'illustration). © Alexis Huguet, RFI

La RDC accueille ce lundi 25 juillet 2022 le sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). La Centrafrique, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad seront représentés par leurs présidents, le Burundi et la Guinée équatoriale par leurs vice-présidents, le Congo et le Gabon par les Premiers ministres, l’Angola par son ministre des Affaires étrangères. Les autorités rwandaises, en froid avec Kinshasa, ne se sont pas déplacées et seront représentées par son ambassadeur.