RDC: incendie de l'immeuble des ports et transports à Kinshasa

Le siège de la Société générale des ports et transports, à Kinshasa. © Wikimedia Commons/ User:Oasisk

À Kinshasa, un incendie a ravagé toute l’aile gauche du bâtiment qui abrite le siège social de la Société commerciale des transports et des ports (SCTP). Dans cette aile se trouvent la trésorerie de l’entreprise et les services du secrétariat général de l’économie du gouvernement central. Le serveur du service informatique et la caisse de la SCTP ont été épargnés. Une enquête a été ouverte sur les causes de sinistre.