Côte d’Ivoire: réunion du directoire du RHDP après des tensions internes

Après les tensions qui ont eu lieu ce week-end dans plusieurs localités ivoiriennes lors de l’élection des secrétaires départementaux du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le directoire du parti au pouvoir s’est réuni ce mardi 26 juillet 2022 à Abidjan. Cette réunion avait pour but de faire le point sur la situation au sein du parti au pouvoir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Abidjan, Youenn Gourlay

Ce mardi soir, la réunion a duré près de deux heures au siège du RHDP, les cadres du parti étaient réunis pour dresser le bilan détaillé des élections tendues des secrétaires départementaux de ce week-end. Une élection interne censée consolider le maillage territorial du parti dans le pays, mais en raison de contestations autour des listes électorales, le directeur du RHDP a reporté le scrutin en amont du vote dans cinq départements et l’a suspendu dans quatre autres en raison de violences. Des heurts ont également perturbé trois autres scrutins, comme à Kouto où il y a eu plusieurs blessés légers avant que le processus ne reprenne son cours.

Pour autant, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, estime que ce scrutin est une réussite : « Dans un processus de démocratie interne, que beaucoup ont jugé risqué, parce que beaucoup ont parié sur l’implosion de notre parti, dans 114 départements administratifs, les élections se sont très bien passées et donc on ne peut pas parler d’incidents, même si nous dénonçons ces violences, pour remettre en cause un processus qui dans plus de 90% des cas s’est bien déroulé. Nos adversaires ont vite fait de crier, mais nous les mettons au défi d’organiser en leur sein un tel processus, et je vous dis que ces partis vont imploser. »

Le porte-parole a ajouté que le parti recevrait les différents candidats et les cadres des localités concernées par les tensions, afin de prendre les mesures adéquates.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne