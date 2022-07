Réouverture prochaine d'un des trois postes frontières entre l'Algérie et la Libye

A la frontière entre la Libye et l'Algérie. (image d'illustration) © AFP PHOTO FAROUK BATICHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Fermé depuis 2011, à l’origine pour des raisons sécuritaires, l'un des trois points de passage frontalier terrestre entre l'Algérie et la Libye rouvrira bientôt. C’est ce qu’annoncent les autorités des deux pays. Une réunion du comité commun se réunira jeudi 28 juillet pour annoncer la date officielle de cette réouverture qui concernera d’abord les échanges commerciaux. Les voyageurs et touristes ne seront autorisés que dans un second temps. Les travaux de réhabilitation sont terminés à plus de 90% de part et d’autre, a affirmé le maire de Ghadamès, la ville libyenne la plus proche de ce poste-frontière.