RDC: des morts à Uvira en marge d’une manifestation contre la Monusco

Uvira en RD Congo, depuis un hélicoptère Puma de la MONUSCO. Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

Les condamnations des violences et les appels au calme se multiplient dans la communauté internationale et dans la classe politique congolaise après deux jours de manifestations contre les installations de la Monusco, qui ont fait 15 morts dans le Nord-Kivu. Pour le moment, c'est l'accalmie à Goma, à Butembo et à Beni, où les forces de sécurité congolaises ont été renforcées. En revanche, des incidents ont éclaté à Uvira dans le Sud-Kivu.