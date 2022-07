RDC: mise en place d'une enquête pour établir les responsabilités des morts de Goma et Butembo

Manifestation contre la mission de maintien de la paix de l'ONU, la Monusco, à Goma, le 26 juillet 2022. AFP - MICHEL LUNANGA

En RDC, 15 personnes, dont 12 civils et trois casques bleus, ont été tuées lors des manifestations de lundi et mardi dans les villes de Goma et Butembo. Des manifestations contre la présence de la mission onusienne dans le pays. Mardi 26 juillet lors d’une conférence de presse conjointe dans la capitale, les autorités congolaises et la Monusco ont annoncé la mise en place d’une commission d’enquête mixte pour établir les responsabilités sur les tirs qui ont fait des victimes.