30 octobre 1974: quand Mohamed Ali battait Georges Foreman lors du combat du siècle à Kinshasa

Mohamed Ali bat George Foreman à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Il redevient ainsi champion du monde, à 32 ans, après que la justice l'a destitué de ses titres. AFP

Plus de six millions de dollars, c’est la somme versée la semaine passée par un collectionneur pour acquérir la ceinture de champion du monde de Mohamed Ali : celle du fameux combat contre Georges Foreman à Kinshasa le 30 octobre 1974, considéré comme le combat du siècle. Une vente qui coïncide avec la réédition du livre référence « The Fight » de l'écrivain américain Norman Mailer, compte rendu exceptionnel qui permet de vivre ce combat de l'intérieur.