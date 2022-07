Maroc: l'ONG HRW dénonce la mise en place d'un «écosystème répressif»

Le rapport d'HRW évoque notamment le cas de la journaliste Hajar Raissouni condamnée en 2019 pour des relations sexuelles hors mariage. (image d'illustration) REUTERS/Youssef Boudlal/File Photo

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans son nouveau rapport de quelque 140 pages sur les droits de l'homme au Maroc, publié jeudi 28 juillet, Human Rights Watch détaille, exemples à l'appui, un système mis en place par les autorités marocaines pour faire taire les opposants et certains journalistes. Selon le rapport, le pouvoir marocain mène des campagnes de harcèlement dans les médias pro-pouvoir contre ses opposants. Leur faisant subir des procédures judiciaires inéquitables et contraires à l'éthique et la déontologie judiciaire.