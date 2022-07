RDC: polémique après la mort de 4 personnes en marge d’une manifestation anti-Monusco à Uvira

Un Casque bleu posté près d'un blindé de la Monusco. © Pascal Mulegwa / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, les manifestations pour exiger le départ de la Mission des Nations unies se succèdent depuis lundi 25 juillet dans plusieurs villes de l'est du pays : Goma, Beni, Butembo, Nyamilima, Sake, Uvira. Elles ont fait 19 morts, dont 16 manifestants et trois membres de la Monusco, un casque bleu et deux policiers. Parmi les manifestants, quatre ont péri électrocutés à Uvira, dans le Sud-Kivu, alors qu'ils se dirigeaient vers le QG de la Monusco. La polémique grandit sur l'origine de cet accident.