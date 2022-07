Burkina Faso: le gouvernement s'inquiète de la présence de femmes aux côtés des groupes terroristes

Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, est entouré de soldats, alors qu'il arrive pour motiver ses troupes, après que des hommes armés ont tué des civils et des militaires au cours du week-end à Seytenga, à l'aéroport de Dori, Burkina Faso le 15 juin 2022. Image d'illustration. © via REUTERS - BURKINA FASO'S PRESIDENTIAL PRES

Au Burkina Faso, le gouvernement s’inquiète de la présence de plus en plus fréquente de femmes participant aux actions des groupes armés terroristes. Le gouvernement de la transition appelle toutes ces femmes à déposer les armes et à s’engager dans le processus de dialogue communautaire.