Conflit en Éthiopie: «J'étais une voix critique à l'intérieur de l'administration», dit Gebremeskel Kassa

C'était le 28 novembre 2020. Nous sommes arrivés à Shire tôt le matin. Nous avons alors vu des milliers de soldats érythréens dans la ville. Ils étaient en train de détruire toutes sortes d'infrastructures. Nous nous sommes alors adressés au commandement de l'armée éthiopienne pour savoir ce qui se passait, et qui étaient ces soldats. Ils nous ont dit de rester calmes. Nous leur avons dit que c'était des troupes ennemies qui étaient en train de détruire des infrastructures publiques et privées, de violer des jeunes filles et des femmes, de piller, et tout cela en plein jour.