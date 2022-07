Gabon: une nouvelle série de mises en examen cible 4 autres enfants d'Omar Bongo en France

Au total, au moins 8 des 54 enfants de l'ancien chef de l'Etat gabonais Omar Bongo sont poursuivis dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en France. (image d'illustration) © AFP/Eric Feferberg

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En France, la justice a mis en examen au moins 4 enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo, entre ce mois-ci et le mois dernier, dans le dossier dit des « biens mal acquis ». Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. Au total, au moins 8 des 54 enfants de l'ancien chef de l'État sont poursuivis dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en France.