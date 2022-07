Guinée: les tractations se poursuivent autour de la transition

Mamadi Doumbouya, le président de la transition de Guinée. © RFI

Texte par : RFI

Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la Cédéao, a affirmé ce jeudi avoir convaincu la junte guinéenne de ramener la durée de la transition à 24 mois. Une information que n’a pas confirmé la junte qui évoque plutôt 36 mois. Désormais, la Guinée souhaite que les discussions portent sur le contenu de la transition et non sur sa durée.