Le Rwanda assure ne pas vouloir s'ingérer dans la politique intérieure de la Centrafrique

Le Rwanda ne peut en aucun cas s’ingérer dans les questions de politiques intérieures de la République centrafricaine. Notre présence en République centrafricaine s’inscrit dans un contexte particulier qui prévalait à la fin de l’année 2020 : la situation d’insécurité qui prévalait et qui menaçait le processus électoral. Et nos troupes ne peuvent pas être là pour soutenir un individu quelconque, ou bien pour s’ingérer dans les questions de politique intérieure de la République centrafricaine. Nos troupes sont basées essentiellement à Bangui et leur rôle actuel c’est non seulement de protéger les institutions et la population de Bangui et de la République centrafricaine, mais aussi d’appuyer dans le cadre de la réforme du secteur sécurité de la République centrafricaine.