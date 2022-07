Tchad: le président du conseil militaire de transition Mahamat Déby maintient le dialogue pour le 20 août

Le président du conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a rencontré ce jeudi 28 juillet 2022 les partis politiques en l’absence d’une bonne partie de l’opposition. À quelques semaines de l’ouverture du dialogue national inclusif, que de nombreux partis et mouvements politico-militaires menacent de boycotter, le président de la transition dénonce « une mauvaise foi » et annonce que le dialogue commencera bel et bien à la date prévue.