Guinée: le FNDC suspend pour une semaine ses appels à manifester contre la junte

En Guinée, les appels à manifester contre la junte ont été suspendus. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a annoncé, vendredi 29 juillet, dans un communiqué, une trêve d'une semaine. Une annonce qui fait suite à un entretien avec Umaro Sissoco Embalo, président bissau-guinéen président en exercice de la Cédéao.

Avec notre correspondant à Conakry, Moctar Bah

De nouvelles manifestations contre la junte au pouvoir en Guinée se sont déroulées vendredi à Conakry à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, faisant un mort, selon le parquet, quatre selon les organisateurs. Des dizaines de personnes ont également été blessées. La personne qui a perdu la vie est un homme de 65 ans. Selon des témoignages, ce dernier qui se trouvait devant un restaurant, son lieu de travail, a été touché par une balle perdue.

Le déploiement massif des forces de police et de gendarmerie n’a pas dissuadé les jeunes de la banlieue de la capitale qui ont même perturbé, par endroits, la prière du vendredi. On a pu constater, dans les rues, des courses poursuites entre manifestants et forces de l’ordre, provoquant des affrontements sanglants dans les quartiers chauds de la capitale, traditionnellement favorables à l’opposition.

Les forces de sécurité, ayant fait usage de gaz lacrymogène, les manifestants ont répondu par des jets de pierres, d’autres étaient aussi armés de bâtons. Ces violences ont également causé des dégâts matériels dans la capitale, par exemple des pneus brûlés sur les voies publiques ou encore plusieurs véhicules des forces de l’ordre endommagés.

Ces violentes manifestations ont démarré jeudi à l'appel du FNDC pour dénoncer la « gestion unilatérale de la transition » par la junte qui s'est engagée à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans.

Indépendamment des exigences du FNDC qui dénonce un manque de transparence de la transition, certains jeunes manifestants, interrogés par RFI, ont indiqué : « Le gouvernement nous a fait échouer dans nos différents examens nationaux. Nous allons faire dérailler la transition. » Pour rappel, l'examen du baccalauréat 2022 n'a enregistré que 9% de réussite.

