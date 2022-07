Kenya: à Meru, les acteurs se mobilisent pour prévenir de potentielles violences électorales

La Commission électorale kényane à la veille des élections générales, le 7 août 2017. SIMON MAINA / AFP

RFI

Plus que dix jours avant les élections présidentielles et législatives au Kenya. Différents organismes ont déjà souligné leurs inquiétudes à l’approche du vote, dans un pays où les affrontements post-électoraux sont récurrents. À Meru, dans la région centrale du Mont Kenya, les autorités locales et la société civile se mobilisent pour des élections sans violences.