La Tunisie hausse le ton face à «une ingérence inacceptable» des États-Unis

Le président tunisien Kaïs Saïed vote lors du référendum constitutionnel le 25 juillet 2022 à Tunis. AP - Slim Abid

Les relations se crispent entre la Tunisie et les États-Unis, pays de plus en plus critique envers le président Kaïs Saïed qui concentre tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021.