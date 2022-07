Manifestations anti-Monusco en RDC: Félix Tshisekedi dénonce une campagne de désinformation

Manifestation contre la Monusco, à Goma, RDC, le 26 juillet 2022. AFP - MICHEL LUNANGA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi s’est exprimé pour la première fois samedi 30 juillet sur les manifestations anti-Monusco qui ont été organisées cette semaine à Goma, Butembo et Uvira, et dans lesquelles une dizaine de personnes, dont des civils et des membres du personnel militaire et policier de la mission onusienne, ont été tués.