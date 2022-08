Gabon: à la découverte des orateurs traditionnels des mariages coutumiers

Image d'illustration GettyImages/ PeopleImages

Ce sont des personnages incontournables. Il n’y a aucune règle écrite sur leur métier et pourtant, ils parlent avec aisance et efficacité, au nom des futurs mariés et leurs familles. L’orateur traditionnel est aussi appelé Nzonzi au Sud ou Togbe sangue à Lambaréné, au centre du Gabon.