Guinée: les deux leaders du FNDC arrêtés ont été inculpés et écroués

Des manifestants du FNDC dans les rues de Conakry en janvier 2020 (image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il s’agit de Foniké Mangué et d'Ibrahima Diallo, du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile. Ils ont été arrêtés ce week-end après les manifestations contre la junte la semaine dernière, interdites par les autorités, et qui ont fait « cinq morts et de de nombreux blessés ».