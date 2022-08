Législatives au Sénégal: bataille de déclarations entre l’opposition et le pouvoir

L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, 96 ans, qui mène la liste nationale de la coalition Wallu Sénégal (Sauvons le Sénégal) aux élections législatives, est salué par ses partisans après avoir voté à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 2022. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakar a pris la parole ce lundi soir pour répéter qu’elle n’a « aucun doute » que sa coalition aura une majorité à l’Assemblée nationale. Des résultats contestés par les coalitions de l’opposition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, qui ont donné leur version un peu plus tôt dans l’après-midi et revendiquent aussi la victoire.