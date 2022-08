RDC: à Kinshasa, des assises pour «lancer la révolution industrielle» en Afrique australe

Kinshasa accueille la sixième semaine annuelle d’industrialisation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) destinée à « lancer la révolution industrielle ». Cette conférence doit permettre les échanges entre les responsables gouvernementaux, les opérateurs économiques, les institutions et la société civile pour partager les expériences de réduction de la pauvreté, en misant sur l’industrialisation et la transformation structurelle de ses économies.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

En ouvrant les assises dans la salle de spectacle au siège du Parlement, le Premier ministre de RDC Jean-Michel Sama Lukonde attend beaucoup de ces rencontres : « Au-delà de son aspect relatif à la promotion des produits de la zone de la SADC, on doit aussi par des réflexions trouver des voies de partage d’informations scientifiques, technologiques, la matérialisation régionale des infrastructures et d’investissements. Je pense que cette sixième semaine annuelle d’industrialisation offrira aussi à l’industrie congolaise l’occasion de bien s’intégrer dans la zone de la SADC en exploitant tous ses potentiels. Non seulement miniers, mais aussi les opportunités de coopération avec opérateurs économiques de la zone australe ».

Il faut inverser la tendance, estime le ministre de l’Industrie, Julien Paluku. La RDC importe pour 2 milliards et demi de dollars chaque année en produits alimentaires, et près de 500 millions de dollars par an en produits pharmaceutiques, d’après le ministre. Les conférenciers doivent réfléchir aux moyens de promouvoir l’industrialisation par l’agro-transformation, la valorisation des minéraux et le développement des chaînes de valeur régionales. Des présentations seront effectuées par des experts au cours de cette semaine. Des expositions et des visites sur le terrain seront effectuées dans la zone franche de Maluku, commune de Kinshasa.

