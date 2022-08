Soldats ivoiriens détenus à Bamako: le ministre de la Défense a reçu les familles

Un soutien financier aux familles des militaires a également été annoncé.

Avec notre correspondant à Abidjan, Youenn Gourlay

Téné Birahima Ouattara, le ministre ivoirien de la Défense, a réuni ce mercredi à Abidjan les familles des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plus de trois semaines. Ils sont accusés par Bamako d'être des mercenaires, mais selon les autorités ivoiriennes, ils allaient rejoindre la force onusienne au Mali.

Des mères, des pères, des épouses, des enfants... Les familles des 49 soldats militaires étaient donc représentées en nombre par leurs familles à l'état-major des armées. Le ministre de la Défense a souhaité les rassurer. « Vos frères, vos enfants, vos maris, n'ont pas du tout fauté. Ils y étaient dans le cadre d'une mission de soutien et je voudrais aussi vous rassurer [sur le fait] que vos soldats ont bon moral, sont traités dans les conditions normales. »

Le ministre a également assuré mettre tout en œuvre pour leur libération. Mais 24 jours après l'arrestation de leurs proches à Bamako, les familles n'ont toujours aucune nouvelle. Une attente insupportable pour Pascaline, petite sœur de l'un des soldats. « Je ne dors pas tellement ça me fait du mal, confie-t-elle. La nuit, quand je pense à lui, dès que je me réveille, je suis en pleurs. Son fils a eu le bac, on ne sait pas comment on va lui dire. Mon cœur saigne. »

Durant cette période d'attente, l'armée ivoirienne a promis une somme de 300 000 francs CFA aux familles.

