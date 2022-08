Tchad: le président de transition Mahamat Idriss Déby interpellé dans une lettre ouverte

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Dans une lettre ouverte publiée ce mardi 2 août, une dizaine de regroupements de partis politiques et associations qui représentent l’opposition à la transition appellent le président du Conseil militaire de transition à se ressaisir et organiser un dialogue plus inclusif.