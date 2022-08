Tchad: le rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine restera en prison le temps de son procès

Sur cette image non datée communiquée par le mouvement à l'AFP, le chef rebelle du FDPC Abdoulaye Miskine avec ses hommes à Biti. FDPC / AFP

Le chef et fondateur du groupe armé Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) et ses trois compagnons resteront en prison jusqu’à la clôture de leur procès. Ils ont été interpellés en octobre 2019 et n’ont jamais été extradés vers la Centrafrique.