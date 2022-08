Burkina Faso: des associations et partis lancent un «Front patriotique» face au MPSR

Les membres du Front patriotique estiment que le MPSR du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a «montré ses limites face au grand péril qui menace les fondements de la patrie». © OLYMPIA DE MAISMONT/AFP

Le 4 août, date marquant l’avènement de la Révolution sankariste de 1983, a été choisi pour lancer officiellement le « Front patriotique ». Une trentaine d’associations de la société civile et des partis politiques unissent leur force pour faire face aux différents changements de régime. Regroupés au sein d’une organisation dénommée « Front patriotique », ses membres ont pris l’engagement, à travers la signature d’une charte, de préserver et renforcer les acquis démocratiques, les libertés individuelles et collectives au Burkina Faso.