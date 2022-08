Madagascar: perturbations du ravitaillement en gasoil dans certaines stations

Dépôt de carburant de la logistique pétrolière dans le quartier d'Alarobia, à Antananarivo. © Laetitia Bezain/RFI

Des files d'attente dans plusieurs stations-service de la capitale, Antananarivo, et d'Antsirabe, ville du centre du pays. En cause, une rupture de gasoil chez certaines d'entre elles. Depuis cinq jours, automobilistes et chauffeurs de bus expliquent devoir faire plusieurs stations pour pouvoir faire le plein de gasoil. Mais l'Office malgache des hydrocarbures se veut rassurant.